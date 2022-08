Americanas S.A. investe em laboratório de inovação na PUC-Rio e recebe primeiros bolsistas

Conteúdo patrocinado 06/08/2022 - 4:54 Compartilhe

A Americanas S.A. inaugurou esta semana, no Centro Técnico Científico da PUC-Rio (CTC/PUC-Rio), o Americanas Futuro Lab PUC-Rio, laboratório da companhia voltado para capacitação em tecnologia e inovação. Destinado a estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação da universidade, o projeto se iniciou com 45 bolsistas selecionados que irão se desenvolver e também contribuir com soluções para desafios reais da Americanas S.A., atuando ao lado de profissionais de tecnologia da Puc-Rio e da companhia. O Americanas Futuro Lab PUC-Rio integra o Americanas Futuro, frente da estratégia ESG da Americanas S.A. 100% dedicada à promoção da educação e geração de oportunidades futuras.

O laboratório no campus da PUC-Rio conta com um espaço de 180 m2 que reproduz o ambiente dos centros de tecnologia da Americanas S.A.. A companhia, que mantém parcerias com universidades internacionais e brasileiras desde 2014, acredita que a proximidade fortalece os ciclos de transformação e contribui para a reinvenção do negócio.

“Em uma empresa do tamanho da Americanas S.A., temos um grande desafio que é internalizar projetos de pesquisa na esteira de outros projetos da companhia. Com o Americanas Futuro Lab PUC-Rio, estamos aproximando a pesquisa da prática e criando pontes diretas com a realidade empresarial”, explica João Guerra, diretor da Americanas S.A..

Aprendizado e projetos desenvolvidos – A aprendizagem no Americanas Futuro Lab PUC-Rio será 100% baseada na metodologia Lean R&D (P&DI ágil – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação), criada na PUC-Rio pelos professores e coordenadores do projeto na Universidade. O objetivo é desenvolver soluções e insights em diferentes áreas, como data analytics, advertising, competitividade no marketplace, otimização logística e de sortimento, impactando na experiência de consumo de milhões de brasileiros.

Entre os projetos iniciais estão propostos desafios para diferentes frentes da companhia, como as lojas físicas, logística e ESG, experiência do seller e também na tecnologia (martech/experiência do cliente).

Além do desenvolvimento de projetos, a iniciativa irá contribuir também para a formação e a empregabilidade dos selecionados. “Do negócio phygital à fintech, nosso modelo demanda gente especializada na identificação e análise de necessidades, e a parceria com a PUC-Rio amplia o acesso da companhia a esses profissionais”, conclui o executivo. A Americanas S.A. estuda a expansão do Americanas Futuro Lab para outras universidades de excelência no País e até no mundo.

“Temos a oferecer o que há de mais avançado em termos de transformação digital, incluindo gestão ágil de produtos e processos, machine learning, engenharia de dados, desenvolvimento de front e back-end, design de experiência, entre outras competências técnicas que serão exploradas no programa de capacitação com a Americanas S.A.”, reforça o coordenador do programa na PUC-Rio, o Prof. Hélio Lopes, do Departamento de Informática.