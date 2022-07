Americanas S.A. expande uso do selo eureciclo para marcas próprias de casa e decoração Americanas S.A. expande uso do selo eureciclo para marcas próprias de casa e decoração

Em projeto que se iniciou em 2021, a Americanas S.A., em parceria com a eureciclo – líder no mercado de certificados de créditos reciclagem – está expandindo o selo de compensação ambiental para as embalagens dos produtos de suas marcas exclusivas de casa, cozinha e decoração. Com objetivo de mitigar os impactos da operação da companhia no meio ambiente, a parceria prevê que mais de 10 toneladas de resíduos sólidos sejam recicladas por meio do modelo de compensação ambiental. Essa iniciativa está alinhada com o compromisso da companhia em reduzir a geração de resíduos e incentivar a cadeia de reciclagem, além de reforçar o plano de descarbonização e a meta da companhia em se tornar carbono neutro até 2025.

Resultado de uma parceria entre o laboratório de inovação da companhia e as áreas de marcas próprias e sustentabilidade, a iniciativa considera, ao todo, que mais de 500 novos produtos das marcas Home Basic, Classic Home e Casa & Conforto recebam a certificação. As marcas exclusivas se unem à Leven, de alimentos e bebidas – a primeira da empresa a receber o selo da eureciclo. Considerando apenas a Leven, a parceria já possibilitou a reciclagem de mais de 26 toneladas de resíduos, entre plásticos e papel.

“Estamos muito felizes em estreitar ainda mais os nossos laços com esse parceiro importante que já faz parte do Americanas + Clima, nosso marketplace de produtos com certificações confiáveis, que contribuem para reduzir os impactos das mudanças climáticas. Essa iniciativa contribui para a integração das nossas marcas próprias à estratégia ESG da companhia”, diz Bruna Sabóia, gerente de sustentabilidade da Americanas S.A.

A partir dessa parceria, a Americanas S.A. promove a destinação de recursos financeiros para o desenvolvimento da cadeia de reciclagem por meio da compensação ambiental das embalagens dos produtos das marcas que carregam esse selo. Ou seja, com o selo há indicação que outra embalagem do mesmo material – plástico, papel, vidro ou metal- será reciclada na mesma região. “É um investimento que reforça o papel da companhia no combate às mudanças climáticas e os seus impactos no meio ambiente, em linha com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 13 da Agenda 2030 da ONU, um dos 5 priorizados na estratégia ESG da Americanas”, reforça Sabóia.

“Unir forças com a Americanas S.A. é uma forma de ampliar não apenas os volumes de materiais reaproveitados – e que não acabam no meio ambiente -, mas também de valorizar os profissionais da cadeia, já que a remuneração dos Certificados de Reciclagem é mais alta que a do mercado. Ficamos felizes de saber que estamos unindo benefícios ambientais e sociais, que devem andar juntos para que a sustentabilidade aconteça”, explica Camila Uggeri, gerente de relacionamento com o cliente na eureciclo.