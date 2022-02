Americanas S.A. é listada no Sustainability Yearbook 2022 Companhia também foi listada no ranking das companhias com as melhores notas no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3

A Americanas S.A. entra pela primeira vez no The Sustainability Yearbook 2022, anuário que reúne as empresas com as melhores performances em sustentabilidade do mundo. A seleção foi feita pela S&P Global, que avaliou mais de 7.500 companhias que​ responderam o S&P Global Corporate Sustainability Assessments (CSA), mesmo questionário utilizado como base para o Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) – referência em sustentabilidade corporativa. A Americanas S.A. também recebeu o prêmio “S&P Global Industry Mover”, por ter ficado entre 15% das empresas com melhor pontuação em seu setor e ter apresentado a maior evolução nele.

Entre os critérios de destaque estão transparência de informações, Ética e Conduta, além de estratégia climática e de impacto social, pilares relevantes da estratégia ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) da companhia, alinhada à Agenda 2030 da ONU. A companhia também foi listada entre as companhias com melhores notas no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa brasileira, a B3, garantindo um lugar de liderança em sustentabilidade no varejo.

Entre as iniciativas de sustentabilidade da companhia está a definição de importantes metas ambientais, como o compromisso de zerar suas emissões de carbono e tornar a Americanas S.A. NetZero até 2025, além de utilizar apenas energia limpa em 100% de suas lojas físicas até 2030. A companhia destaca ainda a criação da Americanas Social, uma plataforma de marketplace que reverte 100% do lucro dos produtos comercializados para ONGs e pequenos empreendedores sociais, e a entrada da companhia nas principais favelas do país por meio da Americanas na Favela – projeto que prevê capacitação, empregabilidade e inclusão e que permite que milhares de moradores de comunidades em vulnerabilidade recebam, na porta de casa, produtos disponíveis no e-commerce da companhia.

Compromisso ESG – A Americanas S.A há 8 anos integra o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, considerado o principal indicador do desempenho das empresas brasileiras no comprometimento com a sustentabilidade. Em 2021, a companhia passou a integrar ainda o Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), índice global que reúne as maiores empresas do mundo que tiveram a melhor avaliação em fatores econômicos, ambientais e sociais.