Americanas: proposta de capitalização de R$ 12 bi gerou evolução em negociações com credores

Em fato relevante divulgado na noite desta sexta-feira, 27, a Americanas afirmou que a nova proposta apresentada a seus principais credores no início de outubro com a ampliação do compromisso dos acionistas de referência de capitalizar a companhia para o montante de R$ 12 bilhões, incluindo todas as parcelas de financiamento DIP desembolsadas à época da capitalização, possibilitou uma significativa evolução das negociações.

Assim, a companhia estima que, caso o atual ritmo de avanço nas negociações e elaboração de documentos perdure, seja possível realizar a assembleia geral para aprovar seu plano de recuperação judicial (PRJ) ainda em 2023.

A varejista pretende apresentar, oportunamente, mais detalhes da versão em discussão com os credores, na divulgação de seu balanço, que foi adiado para 13 de novembro, como informou nesta noite.

Como antecipou a Coluna do Broadcast na semana passada, a Americanas e os bancos credores vinham costurando os ajustes finais no plano de recuperação judicial. Os retoques finais seriam feitos antes da divulgação dos balanços revisados da companhia de 2021 para cá.

A Americanas adianta, contudo, que decidiu estender a opção de pagamento à vista, sem deságio e sem correção, em parcela única após a data de homologação do PRJ, a todos os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial listados da Classe III (quirografários), titulares de créditos até o valor de R$ 12 mil.

E pretende ainda oferecer aos credores quirografários titulares de créditos superiores a R$ 12 mil a opção de receberem até R$ 12 mil para a quitação total de seus respectivos créditos, observadas as condições a serem previstas no PRJ.

