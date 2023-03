Americanas propõe aporte de R$10 bi e venda do Natural da Terra em recuperação judicial, diz O Globo

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 20/03/2023 - 21:20 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Americanas entregou à Justiça do Rio de Janeiro seu plano de recuperação judicial, no qual propõe um aporte de 10 bilhões de reais pelos acionistas de referência e a venda de uma série de ativos, incluindo o hortifruti Natural da Terra, disse a coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, nesta segunda-feira, citando o documento.







O valor da injeção de capital pelo trio de acionistas de referência da empresa, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, é igual ao apresentado pela Americanas aos credores financeiros no início deste mês, quando não se chegou a um acordo, segundo a companhia.

No plano, também consta a conversão da dívida em ações até o limite de 10 bilhões de reais e a possibilidade de um leilão reverso até o limite de 2,5 bilhões de reais, de acordo com O Globo.

A companhia havia divulgado anteriormente uma proposta a credores que incluía a conversão de dívidas financeiras de cerca de 18 bilhões de reais, parte em capital e parte em dívida subordinada, e, adicionalmente, uma recompra de dívida de 12 bilhões de reais.

A Americanas ainda prevê no plano a venda de ativos, como a Uni.co, dona de marcas como Puket e Imaginarium, o hortifruti Natural da Terra, e a participação na joint venture Vem Conveniência, disse o jornal.

Em fevereiro, a Americanas chegou a dizer que não estava negociando a venda do Natural da Terra.

Além disso, a Vibra, sócia da Americanas na Vem Conveniência, disse no final de janeiro, após a revelação do rombo contábil de cerca de 20 bilhões de reais pela varejista, que decidiu encerrar a parceria. A Americanas na ocasião se disse surpresa pela medida.

Fontes próximas ao processo de recuperação judicial da empresa disseram à Reuters nesta segunda que a dívida do grupo Americanas é maior do que a inicialmente prevista e chega a cerca de 50 bilhões de reais.

A Americanas disse não ter informação sobre a entrega do plano de recuperação judicial e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse mais cedo que não havia registro de apresentação do plano.





(Redação São Paulo e Rio de Janeiro)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias