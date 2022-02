Americanas perde mais de R$2 bi em valor de mercado com sites fora do ar

SÃO PAULO (Reuters) – As ações da Americanas despencaram nesta segunda-feira, afetadas pela desativação dos sites de comércio eletrônico do grupo, após sistemas da companhia serem alvo de ataque digital durante o final de semana.

Os principais sites do marketplace da empresa, Lojas Americanas e Submarino, ficaram foram do ar durante toda esta segunda-feira, e a empresa amargou uma perda de valor de mercado de mais de 2 bilhões de reais, segundo dados da Refinitiv.

A empresa informou que suspendeu parte dos servidores de sua plataforma de comércio eletrônico, depois de identificar riscos de “acesso não autorizado” no fim de semana, mas não deu mais detalhes sobre a natureza do ataque.

A companhia teve no primeiro trimestre do ano passado vendas online de 5,594 bilhões de reais, correspondendo a uma média por dia 62,2 milhões de reais.

Procurada nesta segunda-feira após o fechamento do mercado, a empresa afirmou que “atua com recursos técnicos e especialistas para avaliar a extensão do evento e normalizar com segurança o ambiente de e-commerce o mais rápido possível”. A Americanas reiterou que as lojas físicas não tiveram suas atividades interrompidas e que permanecem operando.

A operação de marketplace de Americanas foi responsável por 64,4% das vendas brutas no primeiro trimestre de 2021.

O ataque digital em uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do país ocorreu após uma série de outros ataques no ano passado contra empresas do país. A operadora de turismo CVC, por exemplo, ficou 12 dias em outubro sem operar por causa de um ataque hacker contra seus sistemas.

Na época, a CVC informou que se tratou de um ataque com ransomware, software que codifica as informações de um sistema, efetivamente “sequestrando” o acesso a elas até que a vítima cumpra o que o hacker cobrar para devolver dados.

A ação da Americanas fechou esta sessão em queda de 6,6%, enquanto o Ibovespa recuou 1,02%.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

