Americanas: material apresentado na CPI foi baseado em documentos do Comitê Independente

Após a audiência pública na tarde desta terça-feira, 15, Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI), que investiga, na Câmara dos Deputados, a fraude ocorrida na Americanas, a varejista reiterou, em nota, que o relatório apresentado na CPI em 13 de junho foi baseado em documentos levantados pelo Comitê de Investigação Independente, além de documentos complementares identificados pela Administração e seus assessores jurídicos.

“O material prévio indica que as demonstrações financeiras da companhia vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior da Americanas. A companhia reforça que as investigações do Comitê Independente ainda estão em curso. A Americanas segue colaborando com todas as apurações e investigações, tanto pela Comissão de Valores Mobiliários, como outras autoridades e órgãos competentes, como o Ministério Público, a Polícia Federal e a Câmara dos Deputados, sendo a maior interessada no esclarecimento dos fatos”, diz ainda a Americanas.

Nesta terça-feira, em depoimento à CPI, Marcio Cruz, ex-diretor da Americanas, disse que não foi responsável pela área contábil e financeira da varejista. E afirmou “ver com estranheza” o fato de que o Comitê Independente de Investigação tenha fornecido, antes da conclusão de seus trabalhos, documentos para que o conselho de administração da companhia elaborasse o material apresentado pelo atual CEO da Americanas à CPI.

Alegando não ter tido acesso aos documentos em questão, o ex-executivo, que compareceu à audiência pública com habeas corpus que garantia o seu silêncio, não respondeu às perguntas dos parlamentares.

