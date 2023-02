Americanas marca reunião com bancos credores na 5ª-feira

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 15/02/2023 - 9:56 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A Americanas marcou para quinta-feira reuniões “de trabalho” com bancos e credores financeiros, segundo comunicado da companhia em recuperação judicial após revelar em janeiro problemas contábeis de 20 bilhões de reais.

A companhia que tem como principais acionistas o trio de bilionários brasileiros, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira, e Marcel Telles, afirmou que o objetivo das conversas é “avançar no desenho de um acordo”.

As reuniões serão promovidas pela Rothschild & Co, contratada “especificamente para mediar as negociações com credores financeiros”, afirmou a Americanas.





(Por Andre Romani)

