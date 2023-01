Americanas contrata Rothschild para renegociar dívida

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 16/01/2023 - 15:09 Compartilhe





(Corrige no título para contrata, em vez de contra)

(Reuters) – A Americanas comunicou nesta segunda-feira que seu conselho de administração contratou a Rothschild & Co, para atuar como interlocutora da companhia na renegociação da dívida, a nível Brasil e internacional.

“A Americanas reforça seu compromisso na busca de uma solução de curto prazo com os seus credores”, afirmou em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).





As ações da Americanas despencavam 41,59%, a 1,84 real, nesta segunda-feira antes de terem as negociações suspensas por causa do fato relevante.

Na sexta-feira, a empresa obteve uma importante decisão da Justiça protegendo-a por 30 dias contra vencimento antecipado de dívidas, prazo que a varejista poderá usar para obter uma acordo com credores ou pedir uma recuperação judicial.

(Por Paula Arend Laier)

