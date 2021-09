Americanas anuncia aquisição da Skoob, maior rede social para leitores do País

A Americanas – resultado da fusão de Lojas Americanas e B2W (Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato) – acaba de anunciar a compra da Skoob, maior plataforma digital para leitores do País, com mais de 8 milhões de usuários. O valor da operação não foi revelado.

Lançada em 2009, a Skoob tem entre suas funcionalidades uma biblioteca virtual que permite a organização de leituras (concluídas e desejadas), além do acesso a resenhas e avaliação de obras. É possível interagir com leitores, editoras e autores. A plataforma e o app permitem interatividade com outras redes sociais.

Segundo a Americanas, as avaliações de livros (reviews) funcionam como alavancas de vendas, aumentando em até 40% a conversão da categoria de livros. E a Skoob tem mais de 45 milhões de reviews de obras feitas por seus usuários, que são, majoritariamente, jovens na faixa etária de 16 a 34 anos.

Além disso, o segmento de livros se destaca no e-commerce brasileiro como uma porta de entrada de novos clientes, com um CAC (custo de aquisição de cliente) 3,6 vezes menor do que a média. A frequência de compras seria 50% maior que a média. O aumento da recorrência é um dos objetivos da Americanas.

A aquisição, realizada por meio da IF Capital, motor de inovação e aquisição da Americanas, está alinhada com os objetivos da empresa de ser mais presente no dia a dia dos clientes e oferecer a melhor experiência de consumo, engajando os clientes com mais conteúdo e gerando efeito de rede.

