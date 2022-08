Americanas anuncia 1ª troca de comando em 20 anos, elege Sergio Rial para presidência

reuters 19/08/2022 - 18:30 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) -A Americanas anunciou nesta sexta-feira a primeira troca no comando da companhia de varejo em duas décadas, escolhendo o ex presidente-executivo do Santander Brasil Sergio Rial para liderar o grupo a partir do início do próximo ano.

Rial vai substituir Miguel Gutierrez que está na Americanas há quase 30 anos, afirmou a Americanas em comunicado ao mercado.

Além de ser presidente do conselho de administração do Santander Brasil, Rial também ocupa o mesmo posto na rede de postos de combustíveis Vibra, acumulando ainda a vice-presidência do conselho de administração da BRF, donas das marcas Sadia e Perdigão.

“Acreditamos que este movimento de sucessão reforçará a estratégia da companhia de crescimento com rentabilidade”, afirmou a Americanas.

Segundo a companhia, a escolha de Rial é o resultado de um “processo de meses” de trabalhos para a sucessão de Gutierrez. A empresa afirmou que o processo “permitiu uma avaliação criteriosa de vários profissionais capacitados”.

A sucessão na Americanas ocorre em um momento em que a companhia consolidou lojas físicas com sua operação de vendas online, além da fintech Ame e outras iniciativas focadas na criação de um ecossistema omnicanal.

O mercado nacional, porém, tem visto o crescimento acelerado de grupos internacionais de varejo, incluindo AliExpress e Shopee, que anunciou nesta semana que a receita do segundo trimestre cresceu 270% na comparação anual.

(Por Alberto Alerigi Jr.)