Americanas adia divulgação de balanço de 2023 e do 1º trimestre

A Americanas, em recuperação judicial, adiou a divulgação de seus balanços referentes a 2023 e ao primeiro trimestre deste ano, que estavam previstos para 28 de maio, para até 31 de julho de 2024.

Em comunicado, a companhia afirma que, embora os trabalhos de fechamento, análise e auditoria independente das demonstrações estejam essencialmente finalizados, a investigação do Comitê Independente (CI) ainda não está concluída, o que impossibilita aos auditores independentes reavaliar a sua abstenção de opinião sobre os resultados.

As últimas atualizações do comitê quanto ao cronograma para a conclusão dos trabalhos de investigação estimam, de forma não vinculante, que isso ocorra num futuro próximo, diz o comunicado. Por esse motivo, a companhia julgou conveniente adiar a apresentação.

A Americanas pretende divulgar ainda no mês de maio novo fato relevante com indicadores financeiros gerenciais, não auditados, com o desempenho operacional em 2023 e do primeiro trimestre de 2024, assim como atualizações sobre a execução de seu plano de recuperação judicial.