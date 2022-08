Americana tem relação sexual com ex-aluno e só descobre quem ele é na manhã seguinte

Da Redação 15/08/2022 - 6:27 Compartilhe

Amy Kupps abandonou o seu trabalho como professora para entrar na plataforma OnlyFans.

Enquanto estava em uma boate na Carolina do Norte (EUA), ela conheceu um rapaz, com quem teve relação sexual. Contudo a ex-docente descobriu que ele foi seu aluno na manhã seguinte ao sexo. As informações são do jornal Extra.

Ao acordar na manhã seguinte, o rapaz a chamou de “Miss Kupps”, como ela era conhecida quando ministrava aulas. Nesse momento, Amy descobriu que o rapaz era seu ex-aluno.

Ela acabou engravidando e agora, no sexto mês de gestação, decidiu que irá criar o filho sozinha. Amy pretende filmar e compartilhar o parto com os seus fãs, que são quase cem mil só no Instagram.