Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 9:23 Compartilhe

A norte-americana Carlee Russell admitiu ter mentido sobre alegações de sequestro denunciado a polícia. O caso aconteceu após a estudante de 25 anos ficar desaparecida por 49h, desde o dia 13 de julho. A versão real foi divulgada nesta segunda-feira, 24.

Resumo

A jovem contou ter visto uma criança de fralda andando descalça ao longo da movimentada Interestadual 459 em Hoover, Alabama, enquanto dirigia para casa de seu trabalho em Birmingham;

O sequestro de Carlee teria ocorrido logo após sair do carro e ir conferir a criança que andava sozinha;

No momento após o sequestro, Carlee chegou a fazer contato por telefone com o irmão de seu namorado. Ela teria gritado e foi possível ouvir o som de algo caindo;

Na sequência, a polícia encontrou o carro da jovem, onde estava o telefone e uma peruca;

Nas investigações, teria sido constatado que Carlee fez buscar na internet sobre crianças sequestradas e filmes do tema.

Carlee, após dois dias de buscas, voltou para a casa, a pé, e recebeu atendimento médico. No relato para as autoridades policiais, ela contou que, ao avistar a suposta criança na estrada, saiu do carro e foi abordada por um homem que saiu de trás dos arbustos e a forçou para entrar em um carro.

A declaração sobre a invenção do crime foi dada pela defesa de Carlee.

“Não houve sequestro em 13 de julho de 2023 . Meu cliente não viu um bebê na beira da estrada. Minha cliente não saiu da área de Hoover quando foi identificada como uma pessoa desaparecida. Minha cliente não teve nenhuma ajuda neste incidente, foi um ato único feito por ela mesma”, escreveu o advogado Emory Anthony, conforme publicou o portal Al.com.

O chefe da investigação, Nick Derzis, ainda não divulgou o valor gasto na busca de Carlee, mas lamenta que tudo tenha se tratado de uma farsa. “O triste é que havia tantas pessoas envolvidas e levaram isso muito, muito a sério e, novamente, queríamos que o foco fosse trazê-la para casa e ela voltar para casa” disse Derzis.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias