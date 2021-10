Americana conta que dormiu perto de cadáver por 8 semanas e não sabia

Reagan Baylee, influenciadora digital, contou no TikTok que viveu uma situação inusitada durante a pandemia. Ela disse que, em maio de 2020, começou a passar mal por causa do cheiro forte que sentia em casa. Depois ela descobriu que essa odor era causado pelo corpo de um vizinho morto há muito tempo.

Baylee disse que o cheiro era de peixe morto e piorou com o passar do tempo, durante 8 semanas. Ela contou que chegou em um ponto que não conseguia dormir e passava mal, inclusive com enjoos. Além disso, percebeu uma presença maior de insetos no apartamento.

Inicialmente Baylee desconfiou que um animal tinha morrido. “Comecei a pensar que talvez o cachorro do meu vizinho que morava à minha direita tivesse morrido e eu fiquei muito preocupada, mas minha gerente me disse que eu não poderia simplesmente começar a bater na porta dos vizinhos e incomodá-los”.

A administradora do imóvel não queria incomodar o vizinho, mas Baylee a convenceu a enviar um funcionário de manutenção.

“Ele quase não conseguiu subir as escadas. Ele arrancou a máscara e disse: ‘vou pegar a chave mestra, alguém está morto'”, disse a influenciadora.

Depois que o corpo foi achado, houve um interrogatório. E a americana soube que o corpo estava em péssimo estado de decomposição.

“Para encurtar a história, eles disseram que este foi o pior corpo decomposto que já tinham encontrado. Não vou entrar muito nos detalhes, para a privacidade da pessoa, mas vamos apenas dizer que eles foram liquefeitos e eram basicamente um esqueleto neste ponto. Todos os sintomas que meu namorado e eu estávamos sentindo eram por causa dos vapores e gases tóxicos que estavam sendo liberados do corpo”, concluiu ela.

