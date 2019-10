Americana Coco Gauff conquista aos 15 anos seu primeiro torneio WTA em Linz

A menina-prodígio do tênis, a americana Coco Gauff, conquistou aos 15 anos seu primeiro título WTA em Linz, ao vencer, em sua primeira final, a letã Jelena Ostapenko com parciais de 6-3, 1-6 e 6-2, neste domingo na cidade austriaca.

Gauff despontou para a fama ao eliminar sua compatriota e ídolo Venus Williams na primeira fase de Wimbledon, no início de julho, antes de ser eliminada por Simona Halep nas oitavas de final do torneio britânico.

A tenista americana havia entrado no quadro principal de Linz como ‘lucky loser’ (convidada) após perder nas rodadas de classificação, completando uma semana mágica que a levou a se tornar a vencedora mais jovem na WTA desde que a tcheca Nicole Vaidisova levantou os títulos em Vancouver e Taskent aos 15 anos em 2004.

Gauff é a nona jogadora de menos idade a levantar um troféu do circuito feminino.

“Lembrarei deste dia pelo resto da minha vida. Foi uma semana incrível e espero voltar no futuro”, declarou em meio a longos aplausos dos 3.000 espectadores.

Gauff, que na segunda-feira vai entrar no Top-100 da WTA (passando do posto de número 110 ao 71), também brilhou neste ano no US Open, quando foi eliminada na terceira fase pela detentora do título, a japonesa Naomi Osaka.

Neste domingo, diante de uma campeã de Roland Garros como Ostapenko (2017), Gauff começou muito sólida mas mostrou instabilidade no segundo set, no qual perdeu o serviço três vezes. A jovem se repôs e arrasou na parcial decisiva, abrindo uma vantagem de 5-0.

“Muito bem, Coco. Você tem um futuro brilhante, foi um prazer compartilhar a quadra contigo hoje. Foi uma semana dura para mim, mas estou contente de ter alcançado a final, embora o resultado não tenha sido o esperado”, declarou a letã.

O torneio feminino de Linz foi disputado em quadra dura e dividiu 250.000 dólares em prêmios.

