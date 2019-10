Prestes a romper a parceria com o Grupo Latam, a American Airlines anunciou ontem que continuará a ampliar sua rede de voos para a América Latina. Em Guarulhos, adicionou mais um voo para Miami e, a partir do verão de 2020, terá três operações semanais, operadas no Boeing 777-200.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.