American Express surpreende em lucro líquido, mas frustra em receita

A American Express publicou um balanço misto nesta sexta-feira (23). Os números do primeiro trimestre surpreenderam as expectativas em termos de lucro líquido, mas frustraram em receita. Como resultado, a ação da empresa, que vinha em alta no pré-mercado de Nova York, virou para o negativo e, às 8h14 de Brasília, caía 0,77%.

Nos primeiros três meses do ano, a gigante de serviços financeiros registrou lucro líquido de US$ 2,2 bilhões, ou US$ 2,74 em termos ajustados por ação. A leitura representa um salto em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o lucro líquido ajustado por ação foi de US$ 0,41, e veio acima da previsão de analistas consultados pelo FacSet, que esperavam US$ 1,61.

Por outro lado, a receita da empresa caiu 12%, de US$ 10,31 bilhões para US$ 9,06 bilhões entre o primeiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021, frustrando a projeção do FacSet, de US$ 9,21 bilhões.

Veja também