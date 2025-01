American Express supera previsões de lucro e receita no 4º trimestre

A American Express teve lucro líquido de US$ 2,17 bilhões no quarto trimestre de 2024, equivalente a US$ 3,04 por ação, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 24. O resultado veio ligeiramente acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 3,03 por ação. No mesmo período de 2023, a companhia americana de cartões de crédito havia lucrado US$ 1,93 bilhão, ou US$ 2,62 por ação.

A receita antes de despesas com juros da Amex, como a empresa também é conhecida, teve expansão anual de 9% no último trimestre de 2024, a US$ 17,18 bilhões, também superando levemente o consenso da FactSet, de US$ 17,16 bilhões.

Para 2025, a Amex prevê avanço na receita de 8% a 10% e lucro por ação na faixa de US$ 15 a US$ 15,50. A projeção de lucro anual da FactSet era de US$ 15,24 por ação.

Às 9h19 (de Brasília), a ação da Amex caía 3,5% no pré-mercado de Nova York, revertendo ganhos que havia mostrado logo após a publicação do balanço.

*Com informações da Dow Jones Newswires.