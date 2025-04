American Express supera previsão de lucro, mas reafirma guidance e ação cai no pré-mercado

A American Express teve lucro líquido de US$ 2,58 bilhões no primeiro trimestre de 2025, 6% maior do que o ganho de US$ 2,44 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 17. Entre janeiro e março, a companhia americana de cartões de crédito registrou lucro por ação de US$ 3,64, superando a previsão de analistas compilados pela FactSet, de US$ 3,48 por ação.

A receita antes de despesas com juros da Amex, como a empresa também é conhecida, teve expansão anual de 7% no trimestre, a US$ 16,97 bilhões, superando levemente o consenso da FactSet, de US$ 16,94 bilhões.

Para 2025, a Amex reiterou expectativas de que o lucro por ação fique entre US$ 15 e US$ 15,50 e de que a receita cresça entre 8% e 10%.

Às 8h25 (de Brasília), a ação da Amex caía 1,6% no pré-mercado de Nova York.