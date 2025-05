American Bitcoin, empresa ligada à Trump, abrirá capital após acordo com Gryphon Digital

A Hut 8 Corp. anunciou nesta segunda-feira, 12, que sua subsidiária majoritária, a American Bitcoin, firmou um acordo definitivo de fusão com a Gryphon Digital Mining, com o objetivo de abrir capital. Segundo o comunicado, a transação será feita via troca de ações e resultará na aquisição da American Bitcoin pela Gryphon.

A nova companhia combinada manterá o nome American Bitcoin e será listada na Nasdaq sob o código “ABTC”, com fechamento previsto já para o terceiro trimestre de 2025. A direção será composta por membros da atual liderança da American Bitcoin, incluindo Eric Trump.

A American Bitcoin nasceu da reestruturação da American Data Centers, empresa de Eric Trump e Donald Trump Jr., que anunciou em parceria com a Hut 8 sua entrada no setor de criptomoedas, no final de março.

Como parte do acordo inicial, a Hut 8 transferiu “substancialmente todos” os seus mineradores de bitcoin ASIC para a American Data Centers, que foi renomeada e relançada como American Bitcoin. A transação deu à Hut 8 uma participação de 80%, enquanto os Trump ficaram com os 20% restantes.

“Esta transação marca o próximo passo na expansão da American Bitcoin como um veículo voltado à acumulação de Bitcoin em larga escala e com baixo custo”, afirmou Asher Genoot, CEO da Hut 8. Ele acrescentou que, ao tornar a empresa pública, espera-se “destravar acesso direto a capital de crescimento dedicado, independente do balanço da Hut 8, preservando a exposição ao potencial de valorização do Bitcoin para nossos acionistas”.

O comunicado informa que os atuais acionistas da American Bitcoin devem deter cerca de 98% da nova empresa combinada. A Hut 8 continuará como parceira exclusiva de infraestrutura e operações da American Bitcoin, por meio de “uma série de acordos comerciais de longo prazo”, que deverão gerar “fluxos de receita estáveis e contratados” nos segmentos de Energia e Infraestrutura Digital da companhia.