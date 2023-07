American Airlines tem lucro e receita maiores que o esperado no 2º trimestre e eleva projeções

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 8:45 Compartilhe

A American Airlines teve lucro líquido de US$ 1,3 bilhão no segundo trimestre de 2023, bem acima do ganho registrado no mesmo período do ano passado, de US$ 476 milhões, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (20). O lucro ajustado por ação foi de US$ 1,92 entre abril e junho, muito acima do lucro de US$ 0,76 por ação no mesmo período do ano passado, e maior que o esperado por analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,59.

A receita da companhia aérea somou US$ 14,1 bilhões no período, uma alta de 4,7% na comparação anual, e acima da projeção da FactSet, de US$ 13,74 bilhões.

Para 2023, a empresa aumentou sua previsão de lucro ajustado por ação, para uma faixa de US$ 3,00 a US$ 3,75. Antes, a previsão era de US$ 2,50 a US$ 3,50.

Apesar do lucro e receita acima do esperado, as ações da American Airlines caíam 0,75% no pré-mercado, às 8h40 (de Brasília).

