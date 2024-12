American Airlines retoma voos após breve paralisação antes do Natal

A American Airlines disse nesta terça-feira que seus voos foram retomados depois que uma falha técnica forçou a companhia aérea a fazer uma parada de uma hora em terra, interrompendo a viagem de milhares de pessoas na véspera de Natal, um dos períodos mais movimentados do ano.

Um problema de tecnologia de um fornecedor afetou brevemente sua capacidade de colocar os aviões no ar, disse a companhia, sem identificar o fornecedor.

Embora os clientes ainda estivessem pressionando por detalhes sobre seus voos atrasados, a paralisação relativamente breve significa que a American provavelmente evitará um colapso em grande escala que poderia se espalhar por dias durante a alta temporada de viagens de férias.

“Não é um bom começo para a viagem da véspera de Natal, pois o voo atual está em terra e o capitão não pode fornecer a previsão de resolução da interrupção do sistema e/ou erro de documentação em nível nacional. As conexões ou reembolsos também serão mais complicados”, disse um usuário, marcando a American Airlines no X.

As ações da empresa caíram 0,3% nas negociações da manhã.

A American opera milhares de voos por dia para mais de 350 destinos em mais de 60 países.

Em um comunicado, a Administração Federal de Aviação dos EUA encaminhou a Reuters para a companhia aérea, reiterando que a empresa havia relatado um problema técnico.

O problema com a American teria sido a incapacidade de um sistema automatizado de calcular ou fornecer dados de peso e equilíbrio (massa do passageiro/bagagem/carga e centro de gravidade geral) necessários para despachar legalmente cada voo, disse Robert Mann, ex-executivo da companhia aérea que agora dirige uma empresa de consultoria.

O sistema de gerenciamento pode não ter sido capaz de carregar e computar os requisitos de potência do motor e o desempenho da decolagem, disse ele.

A American Airlines não estava disponível de imediato para dar mais detalhes sobre o problema técnico na terça-feira.

A paralisação ocorreu meses depois que as companhias aéreas foram atingidas por uma interrupção global de tecnologia ligada à plataforma de nuvem Azure da Microsoft e a um problema de software na empresa de segurança cibernética CrowdStrike.