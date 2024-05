American Airlines reduz projeção de lucro e ação cai 8% no after hours

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/05/2024 - 19:06 Para compartilhar:

A American Airlines reduziu suas perspectivas para o trimestre atual e anunciou que o diretor comercial, Vasu Raja, deixará o cargo no início de junho.

A companhia agora espera lucro por ação no segundo trimestre entre US$ 1 e US$ 1,15, contra sua meta anterior de US$ 1,15 a US$ 1,45. Enquanto isso, o vice-presidente e diretor de estratégia Stephen Johnson, ficará no lugar de Raja provisoriamente.

Às 18h55 (de Brasília), os papéis da American Airlines recuavam 8,18% no afterhours de Nova York.