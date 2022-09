América-RN vence o São Bernardo por 2 a 0 e fica perto da decisão da Série D

Estadão Conteúdo 04/09/2022 - 22:35 Compartilhe

Contando com o apoio de mais de 29 mil torcedores, o América-RN largou a frente na disputa pela vaga na grande final da Série D do Campeonato Brasileiro de 2022. Nesta tarde de domingo superou o São Bernardo-SP, por 2 a 0, na Arena das Dunas, pelo jogo de ida das semifinais.







Com o resultado, agora os potiguares podem perder por um gol de diferença para garantir a vaga no jogo da volta, enquanto o São Bernardo precisa vencer por três gols para ir à decisão ou por dois e decidir a vaga nos pênaltis. O jogo de volta vai acontecer no estádio Primeiro de Maio, em são Bernardo do Campo, no próximo sábado (10) a partir das 16h.

O primeiro tempo foi aberto e os dois times criaram chances para marcar gols. O América-RN só abriu o placar aos nove minutos do segundo tempo, quando Jean Pierre aproveitou rebote de Wallace Pernambucano, que acertou o travessão, e completou para as redes.

O São Bernardo ainda tentou empatar, mas nos últimos minutos sofreu pressão e levou um gol nos acréscimos, aos 48 minutos. Um gol que pode complicar sua ida à decisão. Iago aproveitou uma jogada trabalhada por Eduardo Diniz e soltou uma bomba, sem defesa: 2 a 0.

Os dois clubes já garantiram o acesso para o Brasileiro da Série C em 20023, ao lado dos outros dois semifinalistas. No sábado, em Minas Gerais, o Pouso Alegre-MG venceu por 1 a 0 o Amazonas-AM e agora, no domingo, dia 11, fará o jogo de volta em Manaus dependendo do empate para decidir o título da temporada.