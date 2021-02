America-RJ anuncia Givanildo Oliveira como novo treinador do time para o Campeonato Carioca 'O Rei do Acesso chegou', publicou o clube em suas redes sociais. Esta será a primeira vez do treinador em um time do Rio de Janeiro

Givanildo Oliveira é o novo técnico do América-RJ. Aos 72 anos, o treinador chega para comandar o time na fase preliminar do Campeonato Carioca. A expectativa é de que o América avance à fase principal. O clube celebrou nas redes sociais a chegada do “Rei do Acesso”, como é conhecido o profissional.

Givanildo tem 18 estaduais, quatro títulos nacionais no currículo e duas copas regionais. O convite foi feito pessoalmente pelo presidente Sidney Santana. Esta será a primeira do técnico no comando de um time do Rio de Janeiro.

– A expectativa é grande. Estou vindo para um grande clube, que é o America. O primeiro contato com o presidente foi muito bom. Eu sei que o tempo é curto, mas vamos trabalhar firme para conquistarmos o nosso objetivo. A gente trabalhará jogo a jogo. E esperamos já conseguir a vitória no jogo de quarta-feira – disse Givanildo ao site oficial do América.

O REI DO ACESSO CHEGOU! Com 18 estaduais, 4 títulos nacionais no currículo e 2 copas regionais, Givanildo de Oliveira, chega ao Mecão para brigar pelo acesso à Fase Principal do Campeonato Carioca Saiba mais em: https://t.co/1ZqHwe5iDo pic.twitter.com/ENFKyHuq81 — America RJ (de ) (@AmericaRJ) January 31, 2021

Com seis pontos em cinco jogos, o America é o 5º colocado na seletiva do Cariocãp. O time volta a entrar em campo na quarta-feira, às 15h30, para enfrentar o Sampaio Corrêa.

