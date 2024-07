América Móvil tem prejuízo no 2º tri, mas tem alta em vendas e ADR sobe no after hours de NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2024 - 19:57 Para compartilhar:

A empresa de telecomunicações América Móvil teve prejuízo no segundo trimestre, apesar do aumento nas vendas e dos ganhos operacionais, já que um peso mais fraco após as eleições no México gerou perdas cambiais à companhia.

A América Móvil registrou um prejuízo líquido no período entre abril e junho de 1,09 bilhão de pesos mexicanos, em comparação com um lucro de 25,88 bilhões de pesos no segundo trimestre de 2023. O prejuízo foi equivalente a 0,02 pesos por ação ou US$ 0,02 por American Depositary Receipt (ADR).

A receita aumentou 1,5% na mesma comparação, para 205,52 bilhões de pesos, com a receita de serviços aumentando 3,5%, liderada pela telefonia móvel. A receita da venda de equipamentos, porém, caiu 9,8%.

“Depois de meses de valorização em relação ao dólar e a praticamente todas as moedas da nossa região de atuação, o peso se desvalorizou frente a todas elas”, disse a empresa. A América Móvil reportou uma perda cambial de 32,12 bilhões de pesos, em comparação com um ganho cambial de 14,05 bilhões de pesos no ano anterior.

A empresa adicionou 2,4 milhões de assinantes móveis no trimestre, liderada pelo Brasil, e encerrou junho com 314 milhões. As assinaturas de telefonia fixa encerraram o trimestre em 74,4 milhões.

No after hours de Nova York, às 19h42 (de Brasília), o ADR da America Movil subia 0,87%.