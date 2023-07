América Móvil tem lucro líquido de 25,9 bi pesos mexicanos no 2ºT, alta de 89% no ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 20:56 Compartilhe

A América Móvil, controladora da brasileira Claro, registrou lucro líquido de 25,9 bilhões de pesos mexicanos (cerca de US$ 1,5 bilhão) no período de abril a junho, aumento de 89% em relação ao trimestre do ano anterior. A moeda mexicana mais forte contribuiu para o resultado mais alto, já que a empresa registrou 14 bilhões de pesos em ganhos cambiais. O lucro foi equivalente a 0,41 pesos por ação, ou US$ 0,46 por ADR.

Já a receita da empresa caiu 4,6% na comparação anual do trimestre, para 202,5 bilhões de pesos mexicanos, e o Ebitda teve queda de 3,8% ao ano, para 78,7 bilhões de pesos mexicanos, na esteira da valorização da moeda mexicana ante pares onde a América Móvil mantém operações.

A empresa ganhou 2,2 milhões de assinantes de telefonia móvel no trimestre, encerrando junho com 303,2 milhões de usuários. As assinaturas de serviços de telefonia fixa ficaram pouco alteradas, em 73,4 milhões, uma vez que as adições de banda larga foram compensadas por desconexões de linhas de telefonia fixa e serviço de TV.

Em moeda constante, a receita de serviço aumentou 5%, com a receita de serviço móvel subindo 6,7% e a receita de telefonia fixa aumentando 2,3%. Os ganhos de receita de telefonia fixa foram liderados pela banda larga no Brasil e na Áustria, e por banda larga e serviços de rede corporativa no México, disse a América Móvil.

