América Móvil tem lucro líquido de 13,71 bi de pesos mexicanos no 4º trimestre

A América Móvil, controladora da Claro, registrou um lucro líquido de 13,71 bilhões de pesos mexicanos no quarto trimestre. O American Depositary Receipt (ADR) da empresa subiu no after hours em Nova York após divulgação dos resultados.





A receita da empresa caiu 2,4% na comparação anual do trimestre encerrado em dezembro, para 216 bilhões de pesos mexicanos. Já o Ebitda teve queda de 4% ao ano, para 84,8 bilhões de pesos mexicanos.

Às 20h34 (de Brasília), o ADR da América Móvil avançava 2,54% no after hours em Nova York.





