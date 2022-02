América Móvil tem lucro líquido de 135,6 bi de pesos mexicanos no 4º trimestre

A mexicana América Móvil registrou um grande salto em seu lucro líquido do quarto trimestre, enquanto assinantes, receita e ganhos operacionais aumentaram em relação ao ano anterior. A maior empresa de telecomunicações da América Latina por assinantes registrou lucro líquido de 135,6 bilhões de pesos mexicanos (US$ 6,6 bilhões) no período de outubro a dezembro, equivalente a 2,09 pesos por ação ou US$ 2,01 por recibo de depósito americano. A expectativa de analistas era de US$ 0,36, segundo o FactSet.

A receita no quarto trimestre aumentou 7,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, incluindo um aumento de 5,4% na receita de serviços.

O lucro foi impulsionado pela venda em novembro da TracFone Wireless para a Verizon por US$ 6,25 bilhões – incluindo US$ 3,6 bilhões em dinheiro – junto com seus cerca de 20 milhões de assinantes pós-pagos. Excluindo a TracFone dos resultados, a base de assinantes sem fio da América Móvil aumentou em 4,8 milhões no quarto trimestre para 286,5 milhões. O aumento incluiu 1,1 milhão de assinantes pós-pagos adicionais no Brasil e 1,2 milhão de adições pré-pagos no México.

As assinaturas de telefonia fixa caíram em 139 mil para 80,5 milhões, uma vez que 72 mil adições de internet de banda larga foram compensadas pela perda de TV paga e linhas telefônicas. Fonte: Dow Jones Newswires.

