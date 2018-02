América Móvil registra prejuízo de US$ 11,3 bilhões de pesos mexicanos no 4º tri

A mexicana América Móvil registrou um prejuízo de 11,3 bilhões de pesos mexicanos no quarto trimestre do ano passado (-0,17 pesos mexicanos por ação), na comparação com um prejuízo de 5,972 bilhões de pesos no quarto trimestre de 2016.

Nos últimos três meses de 2017, a gigante das telecomunicações registrou receitas de 264 milhões de pesos, numa queda de 2% na comparação com o mesmo período de 2016. A empresa culpa movimentos cambiais pela queda.

No balanço, a América Móvil afirma que os resultados foram afetados por uma grande queda de receita em Porto Rico, após a passagem do furação Maria, que devastou a Ilha em setembro.