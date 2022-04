América Móvil registra forte aumento do lucro no 1º trimestre, impulsionado pelo câmbio

A mexicana América Móvil registrou um grande aumento no lucro líquido do primeiro trimestre, impulsionado por ganhos cambiais. A maior empresa de telecomunicações da América Latina por assinantes registrou lucro líquido de 30,8 bilhões de pesos mexicanos (US$ 1,5 bilhão) no período de janeiro a março, ante 1,8 bilhão de pesos no mesmo trimestre do ano anterior.





O lucro foi equivalente a 0,48 pesos por ação. A valorização do peso mexicano em relação ao euro e ao dólar americano levou a um ganho cambial de 22,6 bilhões de pesos, em comparação com uma perda cambial no primeiro trimestre de 2021.

A empresa adicionou 3,2 milhões de assinantes de telefonia móvel no trimestre encerrado em março, com cerca de 290 milhões, enquanto as assinaturas de telefonia fixa aumentaram em 79 mil para 74,5 milhões, já que as adições de banda larga no trimestre compensaram a perda de clientes de voz e TV.

A América Móvil emitiu dívida de 28,9 bilhões de pesos no primeiro trimestre para cobrir um valor quase equivalente em despesas de capital. A empresa disse que normalmente tem maiores necessidades de capital de giro no primeiro trimestre relacionadas a compras de equipamentos e aparelhos, bem como pagamentos de impostos.