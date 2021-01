América Mineiro brinca com novo presidente dos EUA após retornar para Série A Nas redes sociais, Coelho brincou com 'America is back'

O torcedor do América Mineiro celebrou a classificação do time para a Série A do Brasileirão, nesta terça-feira. Um “fan” fanático pelo clube mineiro roubou a cena durante as postagens no perfil do América no Twitter. Uma frase escrita na rede sociais pelo novo presidente dos Estados Unidos Joe Biden virou meme entre os internautas.



Quando venceu as eleições presidenciais contra o atual representante norte-americano Donald Trump, em novembro, Biden escreveu em sua conta no Twitter que “A América está de volta”, se referindo aos EUA. O jogo de palavras em português foi o suficiente para que os torcedores se divertissem com o o “apoio” de Biden.

– Se o Joe Biden falou, está falado! – digitou o clube.

O América soma 67 pontos e está na liderança do Brasileirão Série B. Além dos mineiros, que empataram em 0 a 0 contra o Náutico, nesta terça, a Chapecoense está na segunda posição, com 66 pontos, e também garantiu o acesso para a primeira divisão. Veja a tabela completa da Série B.

