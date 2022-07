América-MG x Palmeiras: prováveis times, desfalques e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão Equipes se enfrentam nesta quinta, às 20h, na Arena Independência, com objetivos diferentes no torneio







Nesta quinta, América-MG e Palmeiras medem forças em duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h, na Arena Independência, em Minas Gerais. O Verdão tenta manter a liderança da competição, enquanto o Coelho quer distância da zona de rebaixamento.

GALERIA

> Saiba quais são as 20 contratações mais caras da janela até aqui

> Porto encaminha acerto com Gabriel Veron… O Dia do Mercado!

Na 17ª posição na tabela do nacional, com 18 pontos somados, o time de Vagner Mancini chega precisando vencer após ser derrotado por 3 a 0 pelo RB Bragantino.

Para o duelo, o treinador terá o retorno do atacante Pedrinho, desfalque na última rodada por estar emprestado pela equipe de Bragança, e Felipe Azevedo, que se recuperou de dores. Outra novidade é o zagueiro Ricardo Silva, que após ser anunciado oficialmente, deve aparecer como opção no banco de reservas.

Por outro lado, o volante Zé Ricardo e o meia Alê são dúvidas. Ambos se recuperam de problemas musculares na coxa esquerda. No ataque, a ausência de Wellington Paulista é certa, já que o jogador ainda está no departamento médico tratando de uma lesão na coxa direita.

TABELA

> Clique para conferir a tabela completa e simulador do Brasileirão!

O Palmeiras, por sua vez, vem embalado na liderança do Brasileirão. Na última rodada, os comandados de Abel Ferreira venceram o Cuiabá por 1 a 0, no Allianz Parque.

Contudo, o treinador português ainda não poderá contar com Rony, que sofreu uma lesão na coxa esquerda. Além dele, Rafael Navarro, que se recupera de um problema na coxa direita, Jailson, em tratamento após cirurgia no joelho direito, e Jorge, com um trauma no mesmo local do companheiro, estão de fora da partida.

Substituído no último jogo, o lateral Piquerez é dúvida para o duelo com o Coelho por ter sofrido uma mialgia (desconforto muscular). Com isso, o garoto Vanderlan pode assumir a posição.

As maiores novidades do lado do Verdão são as possíveis estreias dos reforços Miguel Merentiel e Flaco López, que já foram registrados no BID da CBF e devem aparecer (ou pelo menos um deles) entre os titulares nesta quinta.

O retrospecto do duelo apresenta um grande favoritismo do Palmeiras. Em 24 jogos disputados entre as equipes, foram 12 vitórias alviverdes, nove empates e somente dois triunfos do América-MG.

Veja mais informações sobre o jogo:



AMÉRICA-MG x PALMEIRAS



Local: Arena Independência, em Minas Gerais (MG)

Data/Horário: 21/7/2022, às 20h

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo d’Alonso Ferreira (SC)

Onde assistir: Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Éder, Luan Patrick (Iago Maidana) e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho e Felipe Azevedo (Alê); Everaldo, Pedrinho e Henrique Almeida. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques: Wellington Paulista (lesão)

Dúvidas: Zé Ricardo e Alê (ambos com dores musculares na coxa esquerda)

Pendurados: Everaldo, Luan Patrick, Juninho, Pedrinho, Marlon, Gustavinho, Rodriguinho e Índio Ramirez

Suspensos: não há

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo (Luan) e Vanderlan; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa (Wesley); Dudu e Merentiel (López). Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Jailson (lesão no joelho direito), Rafael Navarro (lesão na coxa direita), Jorge (trauma no joelho direito) e Rony (lesão na coxa esquerda)

Dúvida: Piquerez (mialgia)

Pendurados: Murilo, Rony, Abel Ferreira [técnico], Piquerez, Gabriel Menino e Marcos Rocha

Suspensos: não há

E MAIS:

E MAIS: