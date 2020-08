América-MG x Cuiabá. Onde ver, palpites e prováveis times O Coelho quer vencer em sua estreia em casa e manter o embalo na competição após vitória fora de casa contra a Ponte Preta

América-MG e Cuiabá se enfrentam nesta terça-feira, 11 de agosto, às 21h30(horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Coelho tentará sua segunda vitória na competição após bater a Ponte Preta no último sábado, fora de casa.

A equipe de Lisca quer estrear em casa com os três pontos para manter o embalo na segundona e evitar o início ruim de 2019, quando o América lutou durante todo o primeiro turno para deixar o Z4.

Pelos lados do Cuiabá, tenta surpreender e sair de BH com o triunfo após o empate em casa diante do Brasil de Pelotas, na última sexta-feira, 7 de agosto, na capital mato grossense.

Em 2019, o confronto teve ampla vantagem americana, com vitórias nos dois turnos da Série B. Primeiro 2 a 1 em Belo Horizonte e no campo do Cuiabá, 2 a 0 para o Coelho, que tirou o rival da luta pelo acesso.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG x CUIABÁ

Data-Horário: 11 de agosto, às 21h30

Estádio-Local: Independência, Belo Horizonte(MG)

Arbitragem: Leo Simão Holanda(CE)

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e Eleutério Felipe Marques Junior(ambos do CE)

Onde acompanhar: Premiere, Rádio Itatiaia, 95.7 FM

América-MG: Airton, Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Moisés e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Alê, Matheusinho, Felipe Augusto e Vitão. Técnico: Lisca

Cuiabá: João Carlos; Hayner, Everton Sena, Anderson Conceição e Romário; Auremir, Yago, Rafael Gava e Elvis; Yago, Felipe Marques e Jenison. Técnico:Marcelo Chamusca

Palpites: o Coelho é favorito para os três pontos segundo 50% da redação. Outros 30% acham que o Cuiabá vão surpreender. O empate conta com 20% dos apoiadores.

