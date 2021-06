América-MG x Criciúma. Onde assistir, prováveis times e desfalques O Coelho, semifinalista de 2020, tenta repetir a boa campanha na Copa do Brasil e terá o Tigre, em casa nesta quarta-feira, 2 de junho

O América-MG encara o Criciúma nesta quarta-feira, 2 de junho, às 21h30, no Independência, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Coelho e Tigre vieram das fases anteriores da competição mata-mata e buscam chegar às oitavas de final que, além de ser um ganho esportivo pode levar a uma bolada em dinheiro pelo avanço na competição.

A equipe comandada por Lisca vem de derrota na estreia do Brasileirão Série A para o Athletico-PR, fora de casa, por 1 a 0 e busca a recuperação em outro torneio nacional. O time de Santa Catarina derrotou o Ituano, no seu estádio, em duelo pela Série C do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

AMÉRICA-MG x CRICIÚMA

Data:2 de maio de 2021

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza (ambos do RS)

Onde assistir: Globo Minas, SporTV 3 e Premiere

Onde seguir: Itatiaia FM e Super FM

AMÉRICA-MG (Técnico: Lisca)

​

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e Lucas Luan (João Paulo); Zé Ricardo, Juninho, Alê e Bruno Nazário (Ademir); Felipe Azevedo e Rodolfo

Desfalques: Alan Ruschel(já jogou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro)

CRICIÚMA (Técnico: Paulo Baier)

7

Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Marcel Scalese e Helder; Dudu Vieira, PH, Arilson e Dudu Figueiredo; Uiliam Barros (Pedrinho) e Felipe Menezes.

Desfalques; sem desfalques

