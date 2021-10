América-MG x Bahia. Onde assistir, prováveis times e desfalques O Coelho tenta reagir após a derrota para o Inter e saída de Vagner Mancini. No Tricolor de Aço, Guto Ferreira busca tirar os baianos da zona de rebaixamento

América-MG e Bahia entram em campo neste sábado, 16 de outubro, às 21h, no Independência, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes, apesar de estarem em posições opostas na tabela, brigam para evitar o rebaixamento. O Coelho está na 12ª colocação, com 31 pontos, enquanto o Bahia é o 17º, com 27 pontos.

As duas equipes sofreram mudanças recentes, com trocas de treinadores. O Tricolor de Aço contratou Guto Ferreira para o lugar de Diego Dabove. No Coelho, a situação é mais recente, com a abrupta saída de Vagner Mancini do clube mineiro para assumir o Grêmio. Quem assume para esta partida é o auxiliar Diogo Giacomini.

Guto não terá Cirino e Rossi, lesionados. No Coelho, os desfalques são quatro: Ribamar, suspenso, Eduardo, ainda em tratamento de um tumor ósseo, Zárate e Berrío, ambos lesionados.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

AMÉRICA-MG X BAHIA

Data:16 de outubro de 2021

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes:Fábio Pereira e Cipriano da Silva Sousa (ambos do TO)

VAR: Rafael Traci (SC)

Onde assistir: Premiere

Onde seguir: Itatiaia FM e Super FM

AMÉRICA-MG (Técnico: Diogo Giacomini)

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Fabrício Daniel.

Desfalques: Eduardo (tratamento de um tumor ósseo), Ribamar (suspenso), Zárate e Berrío (lesionados)

BAHIA (Técnico: Guto Ferreira)

Danilo Fernandes; Nino, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Lucas Mugni; Juninho Capixaba, Raí e Gilberto.

Desfalques: Rossi e Cirino (lesionados)

