América-MG x Avaí. Onde assistir, prováveis times e desfalques Os dois times estão com a mesma pontuação e luram contra a zona de rebaixamento







Lutando contra o rebaixamento, América-MG e Avaí, entram em campo neste domingo, 31 de julho, às 18h, no Independência, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times estão com 21 pontos. O Coelho ocupa a 15ª posição, enquanto o Leão da Ilha é o 16º, último time antes da zona da degola.

A partida no Horto será decisiva para as duas equipes. Tanto os comandados de Vagner Mancini quanto os de Eduardo Barroca precisam de dar respostas às suas torcidas para reagir no campeonato.

Mancini não contará com Wellington Paulista e Aloísio, ambos com problemas físicos. Já Barroca não terá Bruno Silva, suspenso pelo terceiro cartao amarelo.

E MAIS:

As duas equipes vem de derrota em seus últimos compromissos. O Coelho perdeu para o São Paulo pela Copa do Brasil e o Avaí caiu diante do Flamengo, na rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

AMÉRICA-MG x AVAÍ

Data: 31 de julho de 2022

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

Árbitro de vídeo – VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde assistir: Premiere

Onde seguir: Super FM e Itatiaia FM

AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)

Matheus Cavichioli; Patrick, Iago Maidana, Germán Conti (Éder), Danilo Avelar; Éder (Lucas Kal), Juninho, Matheusinho (Índio Ramírez); Everaldo (Arthur), Pedrinho, Henrique Almeida (Carlos Alberto)

Desfalques: Aloísio(lesionado), Wellington Paulista (lesionado)

AVAÍ (Técnico: Eduardo Barroca)

Vladimir; Kevin, Bressan, Arthur e Cortez; Lucas Ventura, Eduardo e Raniele; Pottker, Natanael e Bissoli

Desfalque: Bruno Silva(suspenso)

E MAIS:

E MAIS: