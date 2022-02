América-MG x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques O Ceolho fará seu segundo clássico no ano, enquanto o Galo terá seu primeiro grande teste na temporada 2022

América-MG e Atlético-MG duelam no clássico da sexta rodada do Campeonato Mineiro neste sábado, 12 de fevereiro, às 16h30, no Independência.

Coelho e Galo terão a chance de um teste mais forte antes de decisões que terão este mês. O time americano inicia sua inédita participação na Libertadores de 2022 contra o Guarani-PAR, dia 23. Já o alvinegro, encara o Flamengo, no dia 20, pela Supercopa do Brasil.

Assim, os técnicos Marquinhos Santos, do América, e Antonio Mohamed, colocarão o que tem de melhor para o clássico, o segundo do Coelho, e primeiro do Galo na temporada 2022.

O América-MG está na terceira posição, com 10 pontos, mesma pontuação do Atlético-MG, vice-lider. Ambos estão a dois pontos do líder Cruzeiro, que está com 12 pontos na tabela de classificação.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

AMÉRICA-MG X ATLÉTICO-MG

Data: 12 de fevereiro de 2022

Horário: 16h30(de Brasília)

Local: Independência, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Ricardo Junio de Lima e Pablo Almeida da Costa

Onde assistir: Globo Minas e Premiere

Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM

AMÉRICA-MG (Téc: Marquinhos Santos)

Jori; Patric, Conti, Éder e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Everaldo, Felipe Azevedo e Wellington Paulista

Desfalques: nenhum

ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)

Everson; Mariano, Nathan Silva, Godín e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Savarino (Ademir) e Hulk

Desfalque: Keno (aprimoramento físico)

Saiba mais