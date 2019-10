América-MG vence Vila Nova e continua na briga por uma vaga no G4 da Série B

O América-MG se recuperou da derrota para o Figueirense, ao desbancar o Vila Nova, por 2 a 0, em partida realizada na noite desta terça-feira, no Independência, pela 29.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, o time continuou na briga por uma vaga no G4.

Com o resultado, o América-MG chegou aos 44 pontos, e conquistou a quinta vitória seguida no Independência. Já o Vila Nova conheceu seu quarto tropeço consecutivo e continuou dentro da zona de descenso, com 30.

O primeiro tempo foi de poucas emoções. Bem postado defensivamente, o América não conseguiu ter o mesmo sucesso no setor ofensivo, sobre com a transição entre defesa e ataque e ameaçou o rival apenas em uma cobrança de falta de João Paulo. Lucas Kal completou de cabeça e ficou na defesa do goleiro Rafael Santos.

Com o pior ataque do campeonato – apenas 20 gols marcados -, o Vila Nova também não teve um bom aproveitamento no ataque. O time goiano sentiu ainda mais dificuldade na criação, em relação ao rival, e se apoiou nos lampejos de Alan Mineiro. Em um deles, o meia assustou na bola parada, mas sem sucesso.

O América voltou melhor para o segundo tempo e foi logo criando um grande oportunidade de gol. Após cobrança de escanteio de João Paulo, Leandro Silva desviou e Ricardo Silva, dentro da pequena área, mandou por cima. Aos 17, porém, o time mineiro abriu o placar. Em nova cobrança de falta de João Paulo, Lucas Kal cabeceou no fundo das redes.

O Vila Nova sentiu o baque e deu ainda mais espaço para o rival, que aproveitou. Aos 24 minutos, Diego Ferreira avançou pela direita e cruzou. A bola passou por Belusso e acabou nos pés de Matheusinho. O meia só teve o trabalho de empurrar. Após o segundo, o América tirou o pé e foi administrando o resultado.

Com isso, a equipe goiana chegou a crescer, mas não conseguir impedir a derrota. O Vila abandonou o esquema com três zagueiros, criou boas oportunidades com Gustavo Henrique, mas faltou acertar o último passe para conquistar um melhor resultado na noite desta terça-feira.

Na próxima rodada, o América enfrenta o Oeste no sábado, às 16h30, na Arena Barueri, em Barueri. No mesmo dia e horário, o Vila Nova recebe o Coritiba no Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 0 VILA NOVA

AMÉRICA-MG – Airton; Leandro Silva (Rafael Bilu), Lucas Kal, Ricardo Silva e João Paulo; Zé Ricardo, Willian Maranhão (Geovane), Juninho, Diego Ferreira e Matheusinho; Júnior Viçosa (Jonatas Belusso). Técnico: Felipe Conceição.

VILA NOVA – Rafael Santos; Jeferson, Wesley Matos, Patrick, Diego Jussani (Erick) e Gastón Filgueira (Romário); Edinho (Tinga), Ramon e Alan Mineiro; Bruno Mezenga e Gustavo Henrique. Técnico: Rafael Toledo.

GOLS – Lucas Kal aos 17 e Matheusinho aos 24 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Adriano Barros Carneiro (CE).

CARTÕES AMARELOS – Willian Maranhão (América-MG); Bruno Mezenga, Diego Jussani e Gastón Filgueira (Vila Nova).

RENDA – R$ 19.699,00.

PÚBLICO – 4.176 torcedores.

LOCAL – Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).