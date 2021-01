América-MG vence o Guarani em Campinas, ‘dorme’ na liderança e acesso está cada vez mais perto O Coelho fez mais uma partida segura e eficiente, saindo do Brinco de Ouro com três pontos que coloca o clube mineiro a poucos pontos da primeira divisão

O América-MG conseguiu “virar” bem a chave da Copa do Brasil e seguir firme na Série B, rumo ao acesso à elite nacional em 2021. O Coelho derrotou o Guarani por 1 a 0, gol de Rodolfo, neste sábado, 2 de janeiro, em Campinas, pela 32ª rodada do campeonato.

O triunfo, o 18º na competição, deixou o Coelho provisoriamente na liderança, com 63 pontos, já que a Chape ainda joga na rodada. Mas, a ponta da Série B fica em segundo plano, pois o time mineiro ficará a poucos pontos de se garantir na Série A, faltando ainda seis jogos pela frente, com 18 pontos em disputa.

Logo, as chances da equipe de Lisca se garantir na primeira divisão está se tornando uma questão de tempo, que deve acontecer em no máximo duas rodadas.

Já o Guarani ficou nos 47 pontos, na sexta posição, reduzindo suas chances de entrar no G4. Foi a primeira derrota do Bugre sob o comando de Felipe Conceição jogando no Brinco de Ouro da Princesa.

Próximos jogos

O América-MG encara o Vitória-BA no sábado, 9 de janeiro, às 19h, no Independência. Já o Bugre recebe a grande rival, Ponte Preta, na terça-feira, 5, às 19h15, no Derby de Campinas.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 X 1 AMÉRICA-MG

Data-Horário: 2 de janeiro, às 21h30

Estádio-Local:Brinco de Ouro da Princesa-Campinas(SP)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Cartões amarelos:-

Cartões vermelhos:-

Gol: Rodolfo, aos 13’-1ºT(0-1)

Guarani: Gabriel, Cristovam(Waguininho-intervalo), Walber, Didi e Bidu(Eliel, aos 32’-2ºT); Bruno Silva(Arthur Rezende, aos 22’-2ºT), Lucas Crispim, Murilo Rangel(Rickson, aos 11’-2ºT), Matheus Souza(Rafael Costa, aos 32’-2ºT), , Pablo e Renanzinho Técnico:Felipe Conceição

América-MG: Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus e Sávio;Juninho, Zé Ricardo, Alê(Marcelo Toscano, aos 37’-2ºT). Felipe Augusto(Geovane, aos 26’-2ºT), Rodolfo(Neto Berola, aos 37’-2ºT) e Ademir(Léo Passos, aos 42’-2ºT). Técnico: Lisca.

