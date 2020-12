América-MG vence o Figueirense e fica a dois pontos da líder Chapecoense

O América Mineiro engatou a quarta vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro e diminuiu para dois pontos a diferença para a líder Chapecoense ao vencer o Figueirense de virada, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, pela 29.ª rodada.

Com o resultado, o América chegou aos 56 pontos, contra 58 da Chapecoense. O Figueirense, por outro lado, viu cair uma invencibilidade de cinco jogos e continuou com 31 pontos, ainda correndo sérios riscos de rebaixamento.

O primeiro tempo foi muito disputado, com ambas as equipes buscando o gol a qualquer custo. Aos oito minutos, Diego Gonçalves aproveitou a sobra, após cobrança de escanteio, e cabeceou em cima da defesa. O zagueiro Matheus Neris pegou a sobra e jogou no ângulo para fazer 1 a 0.

Felipe Azevedo e Marcelo Toscano eram os jogadores mais perigosos do time mineiro, mas foi o Figueirense quem ficou mais perto de fazer o segundo. Bruno Michel fez bela jogada e arriscou de canhota. Matheus Cavichioli fez um milagre para evitar o gol.

No entanto, o América enfim conseguiu ser eficaz. Aos 37 minutos, Rodolfo recebeu pela direita, invadiu a área e arriscou. Rodolfo Castro foi fazer a defesa, mas acabou espalmando para o próprio gol. O arqueiro, porém, deu a volta por cima ao salvar uma tentativa de Sabino.

No segundo tempo, o América não deu tempo nem para o Figueirense respirar. Logo no minuto inicial, Geovane acertou um cruzamento primoroso para Ademir. O atacante bateu de chapa para o fundo das redes. E o terceiro quase saiu com Messias. O zagueiro exigiu grande defesa de Rodolfo Castro após tentativa de cabeça.

Os goleiros continuaram fazendo bonito. Ademir apareceu livre dentro da área e tocou para Rodolfo. O atacante finalizou para nova defesa de Rafael Castro. Do outro lado, Matheus Cavichioli também fez um milagre. Ele salvou no ângulo, após chute com Léo Artur.

Nos minutos finais, o América se fechou e chamou o Figueirense para o seu campo de defesa. O time catarinense pressionou, mas não conseguiu passar pela marcação rival e acabou sendo derrotado no Orlando Scarpelli.

Na próxima rodada, o América-MG enfrenta a Chapecoense no domingo, às 16h, no Independência, em Belo Horizonte. No mesmo dia, às 18h15, o Figueirense visita o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 1 X 2 AMÉRICA

FIGUEIRENSE – Rodolfo Castro; Thiaguinho (Davi Kuhn), Matheus Neris, Jhonatan e Renan Luís; Patrick, Nonato (Guilherme), Léo Artur, Diego Gonçalves (Micolta) e Bruno Michel (Geovane Itinga); Alecsandro (Lucas Barcelos). Técnico: Jorginho.

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus e João Paulo (Sávio); Sabino, Geovane (Calyson) e Marcelo Toscano (Léo Gomes); Felipe Azevedo (Felipe Augusto), Rodolfo (Léo Passos) e Ademir. Técnico: Lisca.

GOLS – Matheus Neris, as oito, e Rodolfo, aos 37 minutos do primeiro tempo. Ademir, a 1 minuto do segundo tempo.

ÁRBITRO – Vinícius Furlan (SP).

CARTÕES AMARELOS – Guilherme e Jhonatan (Figueirense).

LOCAL – Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

Veja também