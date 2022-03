América-MG vence Guaraní nos pênaltis após virada dramática e vai à 3ª fase da Libertadores

O América-MG venceu o Guaraní do Paraguai de forma heroica nesta quarta-feira nos pênaltis (5 a 4) e se classificou para a terceira fase da Copa Libertadores, no jogo de volta disputado no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

Nos 90 minutos, os visitantes venceram por 3 a 2 em uma virada espetacular após estarem perdendo por 2 a 0. No jogo de ida, o Guaraní havia vencido por 1 a 0.

Durante a partida desta quarta-feira, os gols do Guarani foram marcados pelo atacante Fernando Fernández, de pênalti aos 13 minutos, e pelo zagueiro Marcos Cáceres, de cabeça aos 15. Os mineiros reagiram e marcaram no segundo tempo com Wellington Paulista (59 e 75 minutos) e Pedrinho conseguiu a virada histórica nos último instantes (90+3) levando a decisão para as penalidades máximas.

A equipe paraguaia comandada pelo espanhol Fernando Jubero achou que tinha garantido a vitória no primeiro tempo com seus dois gols.

Devido à ineficácia do ataque do América-MG, o técnico Marquinhos Santos tirou o atacante Felipe Azevedo cedo e colocou Pedrinho, já aos 41 minutos.

– Reação incrível –

Na segunda etapa, a equipe mineira forçou o recuo do adversário.

Primeiro foi Patric, de cobrança de falta, que teve a chance de marcar, mas a bola bateu na trave direita, aos 49.

Wellington Paulista marcou o primeiro gol após um rebote, aos 59.

A partir de então, os brasileiros pressionaram os paraguaios até as últimas linhas sob a liderança de Pedrinho e Wellington Paulista, gerando chances perigosas.

O técnico Marquinhos Santos observou que tinha possibilidades contra um time que apresentava deficiências no aspecto físico e colocou Everaldo aos 72 (no lugar de Ale) e ele, em sua primeira investida pela direita, fez um ótimo cruzamento para a cabeçada de Wellington Paulista aos 74 minutos em que o atacante aproveitou a dúvida do goleiro colombiano Vásquez.

A partida que o Guaraní conduzia no “piloto automático” virou um drama.

– Virada também nos pênaltis –

O empate em 2 a 2 animou ainda mais o time de Belo Horizonte e acabou de vez com a tranquilidade do Guarani com o gol que faltava aos brasileiros e que saiu no segundo minuto dos acréscimos, por meio de Pedrinho.

O ritmo frenético que o América-MG imprimiu foi devastador.

Chocados, os jogadores locais foram para a disputa de pênaltis, que os favoreceu até a quarta cobrança.

A cobrança de Patric havia sido defendida por Devis Vasquez.

O mesmo goleiro se dispôs a marcar o gol da classificação, mas seu chute acertou o travessão.

A oportunidade não foi desperdiçada por Rodolfo que empatou a série.

Em seguida o zagueiro paraguaio Roberto Fernández desperdiçou a sua cobrança chutando alto demais e Everaldo, um dos heróis da noite dos mineiros, converteu a sua garantindo a classificação do Coelho em sua primeira participação na história da Copa Libertadores.

