América-MG vence Cuiabá e sobe para a 3ª colocação na Série B

O América Mineiro abriu a 35ª rodada da Série B com vitória sobre o Cuiabá, por 2 a 0, na Arena Pantanal, nesta segunda-feira. O resultado levou o time a figurar no G4, na terceira colocação, ultrapassando Atlético-GO (quinto) e Coritiba (quarto colocado).

Com o resultado, o América chegou aos 55 pontos, contra 54 de Coritiba e Atlético-GO. O Cuiabá, por outro lado, perdeu oportunidade de se aproximar do G4 e praticamente deu adeus à possibilidade de acesso. O time do Mato Grosso, que deverá se concentrar na decisão da Copa Verde – contra o Paysandu -, tem 50.

Apesar de atuar em casa, o Cuiabá encarou o América de forma precavida e acabou sendo dominado pelo adversário, que teve a primeira grande chance logo aos dois minutos. Zé Ricardo lançou para Juninho. O volante ajeitou para Felipe Azevedo obrigar Victor Souza a fazer um milagre na Arena Pantanal.

A superioridade do América foi dar resultado aos 35 minutos. Matheusinho recebeu de Júnior Viçosa e arriscou um chute despretensioso. A bola saiu mascada, mas acabou enganando o goleiro, parando no fundo das redes. O time mineiro ainda tentou fazer o segundo com Felipe Azevedo, porém, Victor Souza segurou.

O Cuiabá acordou no final e respondeu aos 47 minutos. Felipe Marques fez boa jogada pelo lado esquerdo e rolou para Jean Patrick. O volante pegou de primeira e jogou rente à trave de Airton. Assim, o América acabou segurando o triunfo parcial na saída ao intervalo.

No segundo tempo, o time do Mato Grosso voltou com outra postura e assustou logo no minuto inicial. Jefinho aproveitou a falha de Zé Ricardo e, da entrada da área, mandou caprichosamente no travessão. O atacante mirou o ângulo da meta de Airton.

Enquanto o América procurava administrar o resultado, praticamente abdicando de atacar, o Cuiabá subiu a marcação e foi para o abafa, mas encontrou uma defesa muito bem postada. E o time do Mato Grosso ainda ficou com dez em campo. Após fazer as três substituições, perdeu Jean Patrick lesionado. O volante cobrou falta, sentiu dores na coxa e precisou deixar o campo.

Com um a mais, o América fez a bola rolar e deu números finais ao placar da partida aos 45 minutos. Júnior Viçosa recebeu na entrada da área e deixou Juninho de frente para o gol. O volante só teve o trabalho de empurrar às redes: 2 a 0.

Na próxima rodada, o América enfrentará o Vitória na sexta-feira, às 17h, no Independência, em Belo Horizonte. No domingo, às 18h30, o Cuiabá visitará o Figueirense no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 2 AMÉRICA-MG

CUIABÁ – Victor Souza; Léo (Jonas), Ednei, Anderson Conceição e Paulinho; Marino, Alê e Jean Patrick; Felipe Marques (Gutiérrez), Jefinho e Lucas Braga (Escudero). Técnico: Marcelo Chamusca.

AMÉRICA-MG – Airton; Diego Ferreira, Lucas Kal, Ricardo Silva e Sávio; Zé Ricardo, Juninho, Willian Maranhão (Flávio) e Matheusinho (Geovane); Júnior Viçosa e Felipe Azevedo. Técnico: Felipe Conceição.

GOLS – Matheusinho, aos 35 minutos do primeiro tempo, e Juninho, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS – Alê e Paulinho (Cuiabá); Leandro Silva (América-MG).

RENDA – R$ 86.025,00.

PÚBLICO – 6.309 torcedores.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).