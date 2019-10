América-MG vence CRB em confronto direto e cola nos quatro primeiros da Série B

O América-MG entrou de vez na briga por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta quinta-feira ao levar a melhor no confronto direto com o CRB, com a vitória por 1 a 0, na Arena Independência, pela 26.ª rodada.

A terceira vitória seguida em casa fez o América-MG subir para a quinta colocação, com os mesmos 38 pontos que o CRB, mas atrás no número de vitórias (11 contra 10). Melhor visitante da Série B, o time alagoano perdeu uma invencibilidade de sete jogos atuando fora de casa.

O primeiro tempo foi dominado pelo América-MG, que criou duas chances com Júnior Viçosa antes de abrir o placar aos 19 minutos. João Paulo cobrou falta na marca do pênalti e o zagueiro Ricardo Silva cabeceou no canto de Vinícius Silvestre. O CRB encontrou dificuldades para criar e a melhor chance veio apenas aos 41, mas Elton, na cara de Airton, furou ao tentar finalizar de primeira.

A partida ficou aberta no segundo tempo, pois o CRB saiu em busca do empate e passou a dar espaços para o América-MG, que perdeu boas chances com Júnior Viçosa e Juninho. E quase saiu caro, pois Iago acertou a trave de Airton em chute rasteiro.

O América-MG volta a campo na terça-feira, contra o líder Bragantino, às 21h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Na segunda, o CRB recebe o Sport, às 20 horas, no Rei Pelé, em Maceió. Os jogos são válidos pela 27.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 0 CRB

AMÉRICA-MG – Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Ricardo Silva e João Paulo; Willian Maranhão, Juninho e Flávio (Zé Ricardo); Diego Ferreira (Felipe Azevedo), Matheusinho (Geovane) e Júnior Viçosa. Técnico: Felipe Conceição.

CRB – Vinícius; Daniel Borges, Wellington Carvalho, Edson Henrique e Igor; Claudinei, Lucas Abreu (Iago), Ferrugem (Willians Santana) e Elton (Lucas Siqueira); Alisson Farias e Léo Ceará. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS – Ricardo Silva, aos 19 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Flávio e Leandro Silva (América-MG); Lucas Abreu, Wellington Carvalho e Claudinei (CRB).

RENDA – R$ 15.288,00.

PÚBLICO – 2.752 pagantes.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte.