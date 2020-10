América-MG vence Confiança e assume a vice-liderança da Série B

O América-MG é o vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Lisca somou sua quinta vitória seguida ao superar o Confiança, por 2 a 1, neste sábado à noite, no Independência, em Belo Horizonte, pela 18.ª rodada.

Anderson Jesus e Ademir anotaram os gols que deixaram os mineiros com 35 pontos, um a menos do que a líder Chapecoense, com 36, e dois na frente do Cuiabá, com 33, em terceiro lugar. O time sergipano, que teve interrompida sua série invicta de seis jogos, ficou em sétimo lugar com 25 pontos, a dois do G4, a zona de acesso.

O Confiança começou melhor o jogo. Renan Gorne tentou duas vezes após cortar os defensores do América. Na primeira, aos 2 minutos, a bola passou perto. Quatro minutos depois, Matheus Cavichioli fez boa defesa.

O América respondeu com Juninho que mandou uma bomba e exigiu todo esforço de Rafael Santos. Ademir, aos 22, chegou a marcar, mas o árbitro anotou impedimento. Aos 29 minutos, porém, não teve jeito. Geovani bateu falta na cabeça de Anderson Jesus que abriu o marcador para os mandantes. No momento do gol, houve queda parcial de energia no estádio. Os jogadores do Confiança reclamaram, mas o árbitro goiano Jefferson Ferreira de Moraes confirmou o gol.

No segundo tempo, o América foi com tudo pra cima para decidir a partida. Aos 5 minutos, Ademir recebeu de Messias e marcou, mas o árbitro anulou, anotando falta do zagueiro. Aos dez, porém, não teve jeito e Ademir ampliou. Livre, ele recebeu de Juninho e bateu cruzado. Sem chances para Rafael Santos.

O Confiança reagiu aos 35 minutos. Anderson Jesus colocou a mão na bola em cruzamento de Ari Moura e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Renan Gorne deslocou o goleiro do América e diminuiu para os sergipanos. Mas já era tarde e o América garantiu a importante vitória.

Na 19.ª rodada, última do primeiro turno, o América-MG visitará o Avaí no próximo sábado, às 19 horas, na Ressacada, em Florianópolis. No mesmo dia, mas às 16h30, o Confiança receberá a Chapecoense no Batistão, em Aracaju.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 1 CONFIANÇA

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson Jesus e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Geovane (Alê); Ademir (Daniel Borges), Léo Passos (Rodolfo) e Felipe Azevedo (Felipe Augusto). Técnico: Lisca.

CONFIANÇA – Rafael Santos; Caíque Sá (Thiago Ennes), Matheus Mancini, Luan e Everton; Madison, Rafael Vilela (Tiago Luis) e Guilherme Castilho (Danilo Pires); Ítalo (Ari Moura), Renan Gorne e Reis (Iago). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Anderson Jesus, aos 29 minutos do primeiro tempo. Ademir, aos 10, e Renan Gorne, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS Felipe Azevedo, Anderson Jesus (América-MG); Tiago Luis (Confiança).

RENDA e PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

Veja também