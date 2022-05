América-MG vai para cima do Tolima para manter sonho de vaga na Libertadores

Lanterna do grupo, sem nenhuma vitória em quatro rodadas e ainda recheado de desfalques, o América tenta nesta quarta-feira, na Colômbia, diante do Tolima, às 21h, fazer o que não conseguiu até agora. Vencer na Libertadores, manter uma pontinha de esperança e levar a chance de classificação para a última rodada da fase de grupos.

A campanha mostra o desempenho pífio do time de Vagner Mancini. Um ponto somado e mais três derrotas. Diante do cenário preocupante, o treinador brasileiro se vira com o que tem em mãos em função dos diversos desfalques. Wellington Paulista, Everaldo, Paulinho Bóia, Eduardo e Yan Basse estão entre os desfalques. As chances ficam depositadas no veterano atacante Aloísio, ex-São Paulo, e também na boa fase de Felipe Azevedo, um dos atletas mais experientes do elenco.





Para obter o milagre da classificação, o América precisa, além de vencer seus dois compromissos, acertar a pontaria de seus atacantes. O time mineiro balançou a rede quatro vezes na competição, foi vazado em oito oportunidades e apresenta um saldo de quatro gols negativos.

A distância que separa as duas equipes mostra os momentos distintos que brasileiros e colombianos atravessam no torneio. Enquanto o América-MG tem apenas um empate conquistado em quatro jogos, o Tolima contabiliza sete pontos, está em segundo na chave e, em caso de triunfo em casa, pode até garantir a vaga por antecipação a depender do jogo entre Atlético-MG e Independiente del Valle.

No Nacional, o Tolima vem embalado e já está classificado para as semifinais do Campeonato Colombiano. O bom momento na tabela permitiu que o técnico Hernán Torres desse descanso a parte do elenco no final de semana visando o confronto contra o América-MG. “Vai ser importante somar mais três pontos e esperar o desempenho do Atlético-MG (líder da chave)”, disse o zagueiro Moya.