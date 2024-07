América-MG tem confronto direto contra o Operário-PR pela liderança da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Com dois jogos valendo a ponta da tabela, o sábado será animado pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), o América-MG tem confronto direto contra o Operário-PR, às 11h, pela 14ª rodada.

Os dois estão empatados com 22 pontos, com os mineiros aparecendo em terceiro, levando a vantagem no critério de saldo de gols – 5 a 2. O líder é o Avaí, com 23.

O América-MG liderava, mas vem de uma sequência de três jogos sem vencer, sendo superado pelo Goiás na última rodada, por 2 a 1. No mesmo panorama vem o Operário, com jejum de dois jogos, vindo de um empate por 1 a 1 contra o Paysandu.

Quem está de olho neste jogo é o Goiás, que entra em campo às 17h, no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, contra a Chapecoense. O time do centro-oeste brasileiro está perto do G4 – grupo de acesso – com 21 pontos. Já a Chapecoense é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, em 16,º, com 14.

A rodada vai ter três jogos domingo, dois na segunda e outro na terça-feira.

Confira os jogos da 14ª rodada da série b:

SÁBADO

11h

América-MG x Operário-PR

17h

Goiás x Chapecoense

DOMINGO

11h

Coritiba x Paysandu

16h

Ituano x Botafogo-SP

18h30

Guarani x Sport

SEGUNDA-FEIRA

20h

Avaí x Novorizontino

21h

Amazonas x Vila Nova-GO

TERÇA-FEIRA

Mirassol x CRB-AL