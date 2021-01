América-MG renova até o fim do ano com o goleiro Matheus Cavichioli O vínculo do jogador iria até o fim da Série B, mas foi prorrogado e ele estará no elenco que vai jogar a Série A do Brasileiro

O América-MG concretizou a prorrogação de contrato de mais um atleta para a temporada 2021. Matheus Cavichioli, que chegou ao Coelho no mês de agosto e contribuiu em grande parte da campanha de semifinal da Copa do Brasil e do acesso à Série A, permanecerá defendendo a meta americana. O novo vínculo do goleiro com o Clube irá até dezembro deste ano.

Cavichioli chegou ao América já no início da disputa da Série B. Poucos dias após sua chegada, ele estreou no jogo contra o Operário-PR, na Arena Independência, pela 3ª rodada da competição. De lá para cá, o goleiro somou 40 jogos, sendo 31 pela Série B e 9 pela Copa do Brasil.

Peça importante no sólido sistema defensivo montado pelo técnico Lisca, Cavichioli e seus companheiros de time demonstraram um grande desempenho nas competições nacionais. Além do objetivo principal alcançado – o acesso à Série A – e a história escrita na Copa do Brasil, o time americano tem média de 0,7 gol sofrido por jogo com o goleiro catarinense.

Matheus Cavichioli mostrou sua felicidade com a permanência no América. O goleiro de 34 anos fez questão de enaltecer todo o escopo do Clube e projeta buscar um desempenho ainda melhor na temporada 2021.

-São vários sentimentos, uma satisfação pelo trabalho bem feito e gratidão pelo reconhecimento. Fico muito feliz e satisfeito por ficar, por estar incluso no projeto 2021. O América é grande demais e tende a crescer ainda mais. Desde que cheguei ao Clube, vi várias coisas que já eram boas sendo melhoradas ainda mais. Espero, portanto, fazer uma temporada no mínimo melhor que a anterior. Fico muito grato por permanecer-disse.

O goleiro americano também comentou sobre suas expectativas para a disputa da Série A na próxima temporada.

-O América tem jogado várias Séries A nos últimos anos. Então, a expectativa é muito boa. Quando vemos o trabalho sendo bem desempenhado, seja pelos atletas, comissão, departamentos, direção e pessoal do apoio, ficamos com a certeza de que algo grande espera pela gente. Podemos sonhar alto, acreditar em uma grande campanha. Em 2020, fomos responsáveis por levar o América a uma semifinal de Copa do Brasil, então porque não sonharmos em brigar forte também na Série A-vislumbrou o arqueiro.

Confira os números de Matheus Cavichioli pelo Coelho:

Jogos: 40

Vitórias: 21

Empates: 13

Derrotas: 6

Gols sofridos: 28

Média defensiva: 0,7 gol/jogo

