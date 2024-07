América-MG quer retomar liderança da Série B e Novorizontino faz duelo paulista com o Mirassol

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2024 - 7:30 Para compartilhar:

De olho na liderança, o América-MG volta a campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, às 18h30, visita o Goiás no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), em dia que também terá o duelo paulista entre Novorizontino e Mirassol, às 20h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). As duas partidas finalizam a 13ª rodada.

Com 22 pontos, o América está no G-4, mas viu o Avaí assumir a ponta com 23 pontos. O time mineiro vem de duas partidas sem vencer: perdeu para o Coritiba, por 1 a 0, e empatou com o Avaí, por 1 a 1.

O Goiás está em momento ainda pior: há quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas, a última no clássico com o Vila Nova, por 1 a 0. Com 18 pontos, tenta reagir para se aproximar do G-4 – zona de acesso.

No duelo paulista, Novorizontino e Mirassol possuem a mesma campanha: cinco vitórias, três empates e quatro derrotas, somando 18 pontos cada.

O Novorizontino chega motivado após superar o Sport por 2 a 1 fora de casa, alcançando dois jogos de invencibilidade. O Mirassol empatou sem gols com o Santos, em casa, e ainda busca sua primeira vitória como visitante.

Confira os jogos de terça-feira:

18h30

Goiás x América-MG

20h

Novorizontino x Mirassol